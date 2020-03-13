Где она ее так долго прятала

Известная певица Светлана Лобода, которая сейчас строит карьеру в России, показала, как выглядит ее младшая сестра

Свежие снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото стоит ее мама, старшая дочка и младшая сестра Ксения. Видно, что девушка очень сильно похожа на свою звездную сестру, но она на 10 лет моложе. У девушки темный цвет волос и такая же точеная фигура, как у Светланы. Правда, лицо Ксении выглядит более нежным и естественным.

Несмотря на то, что пост артистки был посвящен дню рождения матери, многие поклонники обратили внимание на сестру Лободы, которая не настолько публична, как Светлана.

«Как вы все похожи друг на друга! Сильные гены», «Как похожи, красотки какие», «Сестра просто шикарна! Природна краса!», «И систер какая у вас красивая, мама с папой постарались», «Вся семья как на подбор, очень красивые люди», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Светлана очень близка со своей семьей. Несмотря на то, что ее сестра далека от шоу-бизнеса, похоже, они часто общаются. Поклонники даже обратили внимание, что Ксении достаются вещи Светланы. Так, на одном из свежих фото Ксюша появилась в платье, которое до этого использовала на своих концертах Светлана. Это неудивительно, что старшая сестра делится с младшей своими нарядами, ведь у них один размер одежды.

Известно, что Ксения замужем за киевским бизнесменом Артемом Аурсалади. Шикарные фотографии со свадьбы публиковала мать Лободы в своем Инстаграм. Судя по профилю девушки, она с мужем живет в Украине. Она регулярно делится фотографиями с вечеринок, отдыха в теплых краях и поездок по Украине.

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