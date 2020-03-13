Екс-учасниця шоу «Топ-модель по-українськи» Катя Куліченко, більш відома як Тьотя Мотя, застрягла в Італії без грошей і роботи

Про це модель розповіла в інтерв'ю «Новому каналу», передає Politeka.net. Дівчина зазначила, що поїхала в Мілан працювати за контрактом, але через коронавірус, який стрімко поширюється, залишилася без замовлень. Як розповіла Куліченко, додому вона не може виїхати, тому що пов'язана контрактом з модельним агентством, яке вимагає відпрацювати замовлення. Але всі замовлення через вірус скасували.

«Це максимально жахливо – коронавірус відібрав будь-яку можливість працювати…Мені дуже прикро, що моя перша поїздка в Мілан вийшла саме такою. Я дуже емоційна, мені важко дається режим "невідомості" і "нічого не роблення", я хочу працювати!, - зазначила дівчина.

За її словами, освоїтися в Мілані їй допомогла інша учасниця шоу, Яна Кутішева. Вона допомогла дівчини знайти агентство, вони проводили багато часу разом. Після введення карантину Яні вдалося поїхати додому, а Катя залишилася в Мілані зовсім одна. 25-річна модель зізналася, що взяла гроші в борг, тому що сама зараз позбавлена заробітку.

Як відомо, Катя Куліченко родом із Запоріжжя. В проекті вона протрималася практично до фіналу. Нещодавно дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в Мілані, де вона стоїть з табличкою «Коронавірус не зупинить фешн». Сама Катя розповіла, що незважаючи на відсутність замовлень їй вдалося організувати дві зйомки в Мілані. Схоже, це була одна з них.

Варто відзначити, що багато учасниць "Топ-модель по-українськи" їдуть працювати за кордон, підписуючи контракти з міжнародними агентствами.

Нагадаємо, що зроблено офіційну заяву про скасування Євробачення, «через поширення коронавіруса…».

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