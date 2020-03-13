Настя несподівано розповіла про своїх головні правила життя

Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала яскравим образом в довгому піджаку темно-смарагдового відтінку

Анастасія є активним користувачем мережі, тому кожен день змушена активно оновлювати свою стрічку в Instagram, збагачуючи її все новими і незвичними кадрами, пише Рoliteka.net.

Сьогодні Настя представила стильне фото, позуючи в незвичайному довгому піджаку з широкими рукавами та безліччю ґудзичків.

При цьому волосся зірки акуратно уложенны м'якими хвилями за спину, а в вухах масивні сережки з безліччю блискучих каменів. Примітно, що зірка позує без обручки, хоча заміжня вже майже рік. Підпису артистка розкрила свій ключ до успіху гарного настрою:

«Сьогодні хочу поділитися з вами деякими моїми думками і правилами життя. Завжди і в будь-якій ситуації👆🏼

▫️Будьте свідомими і уважними🙏⠀

▫️Будьте позитивно налаштованими, адже думки матеріальні. Все, про що ви думаєте, має властивість збуватися. Якщо це по-доброму і щиро. Загадайте сьогодні бажання, яке ви хотіли б, щоб збулося😇

▫️Поважайте. Себе і оточуючих. І приймайте🥰 З усіма перевагами і недоліками. Кожен з нас має свої приколи😂

▫️Будьте сміливими і чесними. Перед самими собою... і з іншими😌

▫️Працюйте, працюйте на собою, своїми звичками, вони формують наш характер😎

▫️Думки повинні бути добрими🌱

▫️Будьте порядні☀️

▫️Виймайте з кожного дня урок - життя вчить нас. Це найсуворіший учитель😌», – написала зірка під новим постом.

Раніше співачка вирішила представити незвичайний образ, в якому кілька днів тому записувала кумедні ролики для програми "Тік-Ток". Так, Настя позувала з яскравим макіяжем на обличчі і в незвичайних блискучих штанях, а також болотного кольору курткою і коротеньким топом. Схоже, артистка показала нові танцювальні рухи, а також поулыбалась на камеру.

Волосся Настя вирішила не зав'язувати, а просто акуратно поклала їх в "художньому" безладді. Підпису ж Настя традиційно відзначила, що шанувальники повинні обрати найбільш привабливий кадр - один з поданих трьох.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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