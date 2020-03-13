Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила ярким образом в длинном пиджаке темно-изумрудного оттенка
Анастасия является активным пользователем сети, поэтому каждый день вынуждена активно обновлять свою ленту в Инстаграм, пополняя ее все более новыми и необычными кадрами, пишет Рoliteka.net.
Сегодня Настя представила стильное фото, позируя в необычном длинном пиджаке с широкими рукавами и множеством пуговок.
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При этом волосы звезды аккуратно уложенны мягкими волнами за спину, а в ушах массивные сережки с множеством блестящих камней. Примечательно, что звезда позирует без обручального кольца, хотя замужем уже почти год. В подписи артистка раскрыла свой ключ к успеху хорошего настроения:
«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации👆🏼
▫️Будьте осознанными и внимательными🙏⠀
▫️Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось😇
▫️Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте🥰 Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы😂
▫️Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими😌
▫️Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер😎
▫️Мысли должны быть добрыми🌱
▫️Будьте порядочны☀️
▫️Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель😌», – написала звезда под новым постом.
Ранее певица решила представить необычный образ, в котором несколько дней тому назад записывала забавные ролики для приложения "Тик-Ток". Так, Настя позировала с ярким макияжем на лице и в необычных блестящих штанах, а также болотного цвета курткой и коротеньким топом. Похоже, артистка показала новые танцевальные движения, а также поулыбалась на камеру.
Волосы же Настя решила не завязывать, а просто аккуратно уложила их в "художественном" беспорядке. В подписи же Настя традиционно отметила, что поклонники должны выбрать наиболее привлекательный кадр - один из представленных троих.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
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