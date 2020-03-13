Зірка «Жіночого кварталу» Валерія Товстолес порадувала шанувальників яскравим кадром зі зйомок популярного шоу

Артистка взяла участь у гумористичній передачі "Хто зверху?", передає Politeka.net. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Довгонога красуня позувала поруч з не менш привабливими і впізнаваними фігурами вітчизняного шоу-бізу, такими як ведуча шоу Леся Нікітюк та українська зірка Playboy Даша Астаф'єва. Крім іншого остання, чомусь, була по центру на фото і за стійкою саме в тому місці, де зображені стрункі жіночі ноги з шортиках.

Крім іншого, Лєра зробила "губки бантиком" на фото і покрасувалася в короткому топіку, а Даша здивувала приголомшливих обсягів афро-укладанням. Леся Нікітюк, традиційно була душею компанії, а відома спорсменка Ганна Різатдінова мило посміхалася на камеру.

Шанувальники в захваті від такої концентрації красунь в одному місці, точніше, на одному фото і пишуть масу приємностей на адресу знаменитостей.

Як відомо, артистична біографія Товстолес почалася в 19 років, коли дівчина дебютувала в Дніпропетровській лізі Клубу веселих і кмітливих. Українським телеглядачам Валерія відома як учасниця передач «Ліга сміху», «Розсміши коміка» і «Жіночий квартал».

Раніше ми писали, що Валерія здивувала шанувальників змінами у зовнішності, опублікувавши новий знімок. Кадр представляв собою портретне фото. Зірка стоїть впівоберта і дивиться в камеру. На Лері видно макіяж, зроблений за допомогою рум'ян, хайлайтера і тону. Очі красуні підкреслені непомітними тінями, а також виділяються об'ємні вії.

Губи артистки блищать, хоча на них немає помади. Крім того, на обличчі підкреслені брови.

Проте особливу увагу привернув колір волосся зірки, який значно темніший, ніж звикли бачити фанати.

«Може, назад у темний ?) 😛»,- підписала фото Лєра.

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