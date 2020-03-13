Слава Камінська з "НеАнгелів" покрасувалася з "чоловічим" обличчям і практично голою

Нові кадри зірка сцени та мережі опублікувала в Instagram-сторіз. На одному з фото Слава вирішила тимчасово перевтілитися в чоловіка і з допомогою популярного у вищезгаданій соцмережі фільтра, "приклеїла" собі чоловічі вуса.

Артистка практично без макіяжу позувала в автомобілі і з серйозним виразом обличчя. Друге фото Слави з тих же сторіз - напевно порадувало більшість її фанів. Так на знімку співачка постала практично голою - на ній була відкритого типу нижня білизна, класичне взуття, стильна укладка. Знаменитість дивилася в далечінь, стоячи колінами на стільці - студійний кадр був одним з для публікації у свій час у чоловічому глянці. Найцікавіше, що конструкція бра передбачала повністю оголені груди показати, найпікантніші ж місця виконавиця прикрила рукою і пасмом спадавшого волосся.

Зазначимо, що у шанувальників зірки не було можливості прокоментувати знімок, але раніше вони неодноразово у своїх коментарях під фото Слави відзначали, що та "фігуриста, нереальна красуня" і що вона "гаряча".

Раніше ми повідомляли, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала себе після операції, яку приголомшила соціальні мережі.

Після розлучення Слава всіляко привертає увагу до власної персони і хвалиться різними кадрами, на яких засвічує свою струнку й підтягнуту фігуру.

особливо це привертає увагу до зіркової персони з-за чуток, пов'язаних з самим розлученням артистки. За словами самого Камінського, він нібито був незадоволений постійним бажанням зірки змінити щось в собі.

Повідомлялося, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, як розважалася під час відпочинку перед концертом.

З'явившись на вулиці без макіяжу, Слава показала, як виглядає у реальному житті. Однак, за неприродного кадру виглядало це не зовсім вдало. Нагадаємо, часто шанувальники критикують славу за перебір з уколами краси і завжди просять зірку більше не робити губи, як вони виглядають неприродно.

цього разу подібних коментарів не було, оскільки в розділі Сторі прихована можливість залишити коментарі.

Нагадаємо, зухвала Камінська залишилася в одній толстовці перед концертом

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