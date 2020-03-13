Донька легендарної Алли Пугачової співачка Крістіна Орбакайте показала особисті кадри з тренування

Артистка позувала в облягаючому спортивному костюмі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Тop_stars_in_the_world.

Так на кадрах, опублікованих фан-сторінкою, Христина спочатку показала відео, де вона слідує рекомендаціям гуру спортивного світу, точніше, її відео-запису з тренувальними рекомендаціями. "Попотіла" ж дочка примадонни російської естради на велотренажері, а після показала, як витирає піт з чола. За словами Христини, потренувалася вона добре, зірка сцени не приховувала накамеру свою невелику задишку, але при всьому при цьому посміхалася.

Варто відзначити, що вигляд у Орбакайте був свіжий і щасливий.

View this post on Instagram Orbakaity A post shared by Wow (@top_stars_in_the_world) on Mar 12, 2020 at 4:57am PDT

Раніше ми писали, що Орбакайте поділилася знімком, зробленим в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Христина постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах повернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень.

А ще раніше артистка позувала в класиці чорного кольору, що складається з широких штанів і блузки з глибоким декольте:

«Таксі замовлено! Цим все сказано.» 🚕 І тег «вона», - підписаний кадр. На Христині була сорочка і прикраса на шиї у вигляді зірочок, червона помада на губах і дещо зверхній погляд був присутній на її обличчі. Одну свою руку при цьому артистка сунула в кишеню.

Числені підписники дуже пораділи словам з пісні Христини та її дещо зухвалому, але залучаючому увагу луку:

"Обожнюю цю пісню"

"Кайф!"

"Красуня"

"Ви - прекрасні!"

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Також Politeka писала, що Пугачову у відвертому вбранні застукали поруч з відомим співаком, рідкісні кадри.