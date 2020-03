View this post on Instagram

Ну спасибо вам, дорогие мои «Лови Кураж». Кто не знает, ребята были моей командой в Слобажанке. Я очень горжусь вами и рада, что вы попали в большую телевизионную Лигу, но как можно было пройтись так по бывшему тренеру? 😂 Ну как же вам не стыдно? Насыпали, так насыпали 😂😂😂 #хитинтернета #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #лигасмеха #лігасміху