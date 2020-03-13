Українська співачка Наталя Могилевська спробувала виправдатися перед шанувальниками після скандального ролика, який показали в ефірі «Ліги Сміху»

Новий пост, присвячений цій ситуації, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Могилевська опублікувала уривок з виступу в «Лізі Сміху», яка проходила в Одесі. У мініатюрі Могилевська грає відвідувачку кафе, яка курить кальян. Саме тому вона зображує жест з язиком, що згодом використовували проти неї.

«Вчора отримала ряд негативних і вульгарних коментарів. Люди на повному серйозі вирішили, що я показую щось непристойне. Користуючись нагодою, хочу передати привіт команді «Вінницькі», - написала Могилевська.

Нагадаємо, що днями артистка опублікувала у себе в Instagram смішний ролик, в якому суддів і учасників проекту змонтували таким чином, що Могилевська вийшла тією ще "шалуньєю". Автори ролика змонтували все так, як ніби дами по-різному реагують на хлопця, який відкриває рушник на нижній частині свого тіла. Реакція інших дівчат була досить скромною, а ось Могилевської, м'яко кажучи, ні. Вона робила характерні рухи язиком.

Зазначимо, що шанувальники Могилевської, в більшості своїй, підтримали артистку. Нове відео подивилися 120,4 тисячі разів.

«Кожен бачить те, що хоче бачити!», «Залізні нерви», «Але насправді зрозуміло, що хотіли показати..а толку?», «А як віртуозно язичок працює», «Кошмар, на сцені взагалі довбануті», «Чудовий виступ! Люди завжди щось вигадають», «А в якому місці було непристойне?», «Наталі, які ще негативні емоції, тільки позитив», "Боже, скільки людей, стільки думок", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що гаряча Наталя Могилевська зачарувала формами в леопарді: "Ай, яка ти".

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