40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, экс-участница группы "ВИА Гра" и жена певца Валерия Меладзе, взбудоражила пикантным кадром с глубоким декольте

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На первом фото артистка сидит за столом со своим мужем. На ней надет черный топ с очень глубоким декольте и черный кожаный пиджак. На Валерии надет темного цвета гольф и персиковый пиджак. На втором фото Альбина и Валерий стоят рядом с ведущими шоу «Где логика?» и Ольгой Бузовой. Таким образом, Джанабаева буквально светит своими прелестями перед чужими мужчинами.

«7-го отдыхали, 8-го отдыхали...А сегодня уже 9 марта и пора проверить свою логику после праздников», - написала артистка.

Она отметила, что игра захватила «не только умы от мыслей, но и животы от смеха». Как известно, «Где логика?» - это юмористическое интеллектуальное шоу производства Comedy Club. Оно совмещает в себе викторину, интеллектуальную игру и юмористическое шоу.

За час пост Альбины оценили более 2,6 тысяч человек. Поклонники очень ждут свежий выпуск шоу с ее участием.

«Очень ждём вечера», «Какая счастливая», «Прекрасно выглядите!!! Альбина великолепно!! Хорошего весеннего настроения и юмора!!!», «У Валерия классный пиджачок», «Это будет лучший выпуск», «Жду очень. Выглядите супер», «С удовольствием посмотрим», «С похмелья логика в трансе», «Король музыки и Королева красоты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева поделилась фото, на котором предстала в весьма пленительном образе. Артистка в топе телесного цвета позировала на кровати, согнув и слегка приподняв ногу. Частично девушка прикрылась белой простыней, оставив все самое "вкусное" при себе, что немного расстроило поклонников.

Напомним, что Джанабаева в черных чулках сверкнула своим достоинством на камеру: «Меладзе - счастливчик».

А еще Politeka писала, что горячая Джанабаева задрала ноги в развратной позе, кадры облетели сеть: «Шэрон Стоун отдыхает!».

Также Politeka сообщала, что Джанабаева покружилась в шелковой пижаме, посветив бюстом: "Повезло Меладзе".