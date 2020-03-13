Телеведуча Регіна Тодоренко показалася в яскравому вечірньому вбранні та ще до того ж в компанії російських зірок естради - Філіпа Кіркорова і співачки Валерії

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Тодоренко. Так на нових кадрах зі сторіз зоряна молода матуся, дружина співака Влада Топалова, а також екс-ведуча "Орел і Решка" з'явилася в яскравому образі. На Регіні буквально виблискувала сукня з глибоким декольте.

Образ артистки був яскравим і таким, що привертає увагу, а стримане укладання та вечірній макіяж його доповнили. Варто зазначити, що відвертий образ Реґіни не дуже оцінив поп-король російської естради Філіп Кіркоров: звертаючись до нього Регіна побачила тільки невдоволений вираз обличчя артиста. На задньому плані "діалогу" хихотіли співачка Валерія, співак Тимур Родрігес, гуморист Гарік Мартиросян - зірковий десант був суддівської лінійкою в одному з популярних шоу на росТБ і взяв напередодні участь у його зйомках.

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Зірка екранів і мережі вирішила показати, як працює, а спосіб для цього вибрала нетрадиційний.

Так на новому опублікованому Регіною фото вона показала, яка з неї, цитуємо "продюсерша":

«(Хештег) Регіна Продюсерша у справі Знімаю новий сезон! У моєї професії я зустрічаю цікавих людей! Мені вдалося поспілкуватися з культовими персонами , дізнатися їх думки про…», - підписала артистка фото, де вона сидить у кріслі в досить провокує позі. Зірка "Орел і решка" була в білій блузці, класичної взуття і широких штанах. Тодоренко сиділа так, що трималася однією своєю рукою за ногу, закинувши другу ногу на краєчок крісла.

Регіна у класичному "прикиді", при макіяжі і з дещо стурбованим виразом обличчя дуже сподобалася своїм передплатникам, всього за кілька хвилин після публікації пост зібрав вже тисячі лайків і десятки коментарів.

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