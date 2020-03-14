29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, здивувала публіку зухвалим образом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зеленій з блискітками сукні, з неймовірно глибоким декольте і високим розрізом внизу. Рудоволоса бестія покрутилася, даючи можливість шанувальникам оцінити її спокусливий наряд з усіх ракурсів. При цьому з обличчя Олени-Крістіни не сходила пустотлива посмішка.

"Перша карантинна п'ятниця😱 Всі під часником 🧄🙊😉", - підписала кадри Лебідь.

Менш ніж за добу фото лайкнули більше 26 000 чоловік. Фанати ведучої не утрималися від хвалебних коментаріїв, а дехто навіть запідозрив, що зірка радісна не просто так, а від вина.

"Дуже підходять вам платічка дужееееее гарна👌😍 тільки не одягайте ваші топіки😂 "

"Туфлі завеликі!" - "буває)) у мене вузька нога - проблема з туфлями по життю 😂"

"Всі під часником,а ви під вином😹❤️" - "поправочка)) так як я не п'ю спиртного - максимум, під кефіром😉😁"

"Тут підійде пісня "Я мега зіркааа" 😂"

"Кріс, я переглянула стару серію "Хто зверху" І ти там випадково впала, будь ласка акуратно, ти нам потрібна 😅❤"

"Яке гарне плаття, вам дуже йде👍"

"Там мужик на фоні думає "Воу, яка" 😂"

"Руда лялька в смарагдовій сукні.Краще не придумати, в п'ятницю 13"

Раніше ми повідомляли, Лебідь поділилася фото зі зйомок нового сезону "Хто зверху", на якому постала разом з колегами, у тому числі з іншою відомою ведучою Лесею Нікітюк. Олена-Крістіна аж заплющила очі і завмерла з широко відкритим ротом, сміючись, мабуть, над чимось дуже забавним.

"Зібралися дівчата в'язати гачком 🥳🤪🤪🤪 Я не п'яна!! Я ошпарена🤣🤣🤣", - підписала кадр ведуча.

"Це фото з ряду : «Пили всі разом,а вставило тільки тебе»😂"; "Я думала я одна так на фото виходжу, коли говорять посміхніться 🤣"; "Шикарні😍🔥", - коментували в соцмережі.

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