33-річна Наталія Фріске, молодша сестра померлої від раку російської співачки Жанни Фріске, збентежила відвертими кадрами
Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротких джинсових шортах і чорному топі, посвітивши плоским животиком, стрункими ніжками й іншими пружними округлостями. Злегка розпатлана Наталія позувала, широко розставивши ноги поруч з паруючим кальяном. При цьому вона щиро посміхалася і помітно раділа моменту. Судячи з геометки, фото були зроблені під час відпочинку в Велигамі (південне узбережжя Шрі-Ланки).
"@alya_alloha дорога, дякую тобі за ці смішні кадри)) і за нові фотки, для @line_up_cafe_ 😘🥰", - йдеться у підписі.
За лічені години прихильники поставили більше тисячі "сердечок", розсипавшись у компліментах.
"Натуся! людина мега позитив 👻"
"ДУЖЕ живі моменти Класно Наталочко кохана моя дівчинка"
"Красуня))))❤️😍"
"занадто красиво😻"
"Аж задимилося!"
Раніше ми розповідали, Наталія поділилася в Instagram архівним фото з Жанною. Сестри постали, мабуть, на одному з заходів (у свій час обидві брали участь у групі "Блестящие"). На дівчатах спокусливі чорні сукні, що відкривають неймовірний вид на їхні принади. Тим більше, обидві "забули" надягти спідню білизну.
Також ми повідомляли, що на одному з фото в соцмережі Наталія посвітила спортивним тілом в червоному бікіні. Кадр був зроблений, до речі, в тому ж Велигамі. Для вдалого знімка, дівчина вилізла на кам'яні валуни біля води. Фріске виставила вперед одну ногу так, щоб була добре видна її "п'ята точка".
"Вогонь 🔥"; "Аййй🔥"; "Шикарна. 😍💔😍"; "Дуже красиво 👍як давно я не бачила своїми очима таких яскравих фарб"; "Красиві ніжки"; "Нарешті нормальна фігура серед фотошоплених і неправдоподібних на теренах інсти👏" - писали в коментарях.
Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".
Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».