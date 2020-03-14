33-річна Наталія Фріске, молодша сестра померлої від раку російської співачки Жанни Фріске, збентежила відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротких джинсових шортах і чорному топі, посвітивши плоским животиком, стрункими ніжками й іншими пружними округлостями. Злегка розпатлана Наталія позувала, широко розставивши ноги поруч з паруючим кальяном. При цьому вона щиро посміхалася і помітно раділа моменту. Судячи з геометки, фото були зроблені під час відпочинку в Велигамі (південне узбережжя Шрі-Ланки).

"@alya_alloha дорога, дякую тобі за ці смішні кадри)) і за нові фотки, для @line_up_cafe_ 😘🥰", - йдеться у підписі.

За лічені години прихильники поставили більше тисячі "сердечок", розсипавшись у компліментах.

"Натуся! людина мега позитив 👻"

"ДУЖЕ живі моменти Класно Наталочко кохана моя дівчинка"

"Красуня))))❤️😍"

"занадто красиво😻"

"Аж задимилося!"

Раніше ми розповідали, Наталія поділилася в Instagram архівним фото з Жанною. Сестри постали, мабуть, на одному з заходів (у свій час обидві брали участь у групі "Блестящие"). На дівчатах спокусливі чорні сукні, що відкривають неймовірний вид на їхні принади. Тим більше, обидві "забули" надягти спідню білизну.

Також ми повідомляли, що на одному з фото в соцмережі Наталія посвітила спортивним тілом в червоному бікіні. Кадр був зроблений, до речі, в тому ж Велигамі. Для вдалого знімка, дівчина вилізла на кам'яні валуни біля води. Фріске виставила вперед одну ногу так, щоб була добре видна її "п'ята точка".

"Вогонь 🔥"; "Аййй🔥"; "Шикарна. 😍💔😍"; "Дуже красиво 👍як давно я не бачила своїми очима таких яскравих фарб"; "Красиві ніжки"; "Нарешті нормальна фігура серед фотошоплених і неправдоподібних на теренах інсти👏" - писали в коментарях.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».