Колишня кохана виконавця Віталія Козловського Раміна Эсхакзай порадувала шанувальників пікантним знімком в облягаючому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина рекламує парова праска в облягаючому топі, який підкреслює її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ого», «фігурка топ!», «красуня», «бомбезний», «шикарна груди», «ось це топ – шикарне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, переселенці з Донецька приїхали в Нові Санжари, куди привезли українців з Китаю, і привезли їм провізію, яку змогли зібрати.

Автор посту Володимир Рунец в мережі опублікував фотографію продуктів, які привезли переселенці із Донбасу. Вони розвантажили машину і поїхали, відмовившись від коментарів.

"Нас звинувачували, що війна з-за нас. Цих людей звинуватять, що вірус з-за них", - передав слова переселенців Володимир.

На фото можна побачити ящики з продуктами. У них лежала газована вода, фрукти, солодощі, а також кава.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського розповіла про зради співака: "Була дуже нещасною".

Як повідомляла Politeka, Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины: "Я її вирвав".

Також Politeka писала, що экс-наречена Козловського роздяглася і вразила видом в звичайному житті.