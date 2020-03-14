Актриса "Жіночого кварталу" - "продукту" Студії «Квартал 95» - Ірина Сопонару порадувала шанувальників новими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в білій сукні на тлі моря. Дівчина елегантно закинув руку за голову, а інший задерла сукню, оголивши ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"Афродіта", "це взагалі законно – бути такою красивою?", "супер", "красуня", "шикарна і дуже талановита", "янголятко просто", - пишуть вони.

Нагадаємо, Ірина Сопонару опублікувала в сториз фото, на якому постала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було.

Прокоментувати відкрито кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

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Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

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