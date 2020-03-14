33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", підкорила публіку, обтянув принади в чорний гольф

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, який, судячи з геометки, зроблений в одному з київських фешенебельних ресторанів. Адамчук здивувала в п'ятницю, 13-го березня, містичним образом у всьому чорному. Дівчина постала в чорному гольфі, який тісно обтягнув її пружні принади, і такого ж кольору пальто. Родзинкою спокусливого образу стала зачіска Марти: вона сформувала за допомогою спеціальних засобів для волосся ідеальну "хвилю" і елегантно поклала її на лоб. В коментарях так і охрестили "міс чолка".

Адамчук зухвало дивиться в об'єктив, "обпалюючи" все на своєму шляху.

"Мартуся, красуня🔥👍❤️"; "палаюча", - писали в коментарях шанувальники, поставивши за лічені години сотні лайків.

Раніше ми повідомляли, Марта підкорила публіку, виставивши фото, на якому постала в казковому вбранні, як у принцеси. Красуня позувала прямо на вулиці, швидше за все, сильно здивувавши перехожих, в платті зеленого відтінку з пишною спідницею. Марта стояла спиною до об'єктиву, подивившись в камеру через плече. Дівчина двома руками тримала неосяжну спідницю і ніби застигла в кроці.

"Нам не потрібно боротися за право бути жінкою. Природа наділила нас цим. Пам'ятайте про це кожен день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцмережі Марта.

"Мартуся, ти унікальна 😍"; "Приголомшлива спідниця 😍", - відповіли їй в коментарях.

Також ми повідомляли, Адамчук зворушила шанувальників фото зі своєю вагітною подругою і колегою по "Жіночому кварталу" Вірою Кекелією. Адамчук покривлялася, ніби теж в положенні, випнувши свій животик. Її витівка потішила Кекелію, що посміхалася на фото.

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Як сестри!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в коментарях віддані фанати.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".