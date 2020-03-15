Українська співачка Катерина Бужинська опублікувала фото у відвертому образі

Блондинка часто радує шанувальників спокусливими знімками і в цей раз зробила те ж саме, пише Рoliteka.net.

Красуня постала в легкій блузі з глибоким декольте. Під вбранням зовсім не було білизни, що видно за відповідними ознаками. Хоча голі груди і прикрила тонка тканина, все ж не помітити принади неможливо.

Красиве довге намисто на шиї тільки притягувало погляд до такого відвертого вирізу: "Ого, як сміливо".

По всій видимості, також на артистці надіта коротка спідниця, яка відкривала погляд на її стрункі ніжки.

Катерина прибрала хвилясте волосся назад за допомогою шпильок. Кілька пасом впали в обличчя.

Блискучі сережки у вухах додали якоїсь елегантності, а макіяж з акцентом на пишні вії - яскравості.

Бужинська перебувала за столом, поклавши руку з красивим манікюром на ньго. Дівчина посміхалася і ніби дивилася на свого супутника, який не потрапив в кадр.

В пості Катерина написала вірш одного з відомих авторів.

За дві години пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

"Здорово!!", "🌹Красуня 👑🌻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Бужинська постала в білому купальнику з великим декольте.

Співачка демонструвала апетитні принади, крутячись перед дзеркалом. Фотограф встиг піймати пікантний кадр із зіркою - пружню сідницю Бужинської.

Образ Катерини доповнюють білі кучері і манікюр.

В пості вона міркувала, що означає сексуальність.

Раніше ми писали, що Катерина Бужинська потрапила в список найбільш гарячих українських блондинок. Не дивно, адже зірка завжди виглядає шикарно: на відпочинку або на роботі. Артистка часто демонструє ідеальну фігуру у відвертих вбраннях.

Нагадаємо також, що Катерина Бужинська постала в довгій сукні з незвичним малюнком і глибоким декольте, завдяки якому підкреслені пишні груди.

Довге хвилясте волосся Бужинської спустилося по плечах і на груди. Макіяж зірка зробила з акцентом на очі.

Нагадаємо, українська співачка виставила напоказ свої пишні принади: «Ось це форми!»

Як повідомляла Politeka, відома співачка роздяглася в людному місці і показала клас: «мокра і гаряча»

Також Politeka повідомляла, що відома українська співачка «вивалила» пишний бюст: «Вже скучила…»