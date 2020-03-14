Популярна українська співачка Злата Огнєвич приголомшила шанувальників новою зовнішністю

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео, на якому виконує нову пісню «Богиня», яку для неї написала Яна Шемаєва, більше відома під псевдонімом Jerry Heil.

Увагу на записі привертають не тільки приголомшливі гра і спів артистки, але і її зовнішній вигляд. Злата обрізала свої довгі коси, і тепер у неї каре, яке змінило її до невпізнання. 34-річна артистка виглядає помітно помолоділою і більше нагадує підлітка.

Зазначимо, що шанувальники зірки не поскупилися на компліменти.

«Нова зачіска – і Ви зовсім - зовсім підліток. Юна і свіжа», «Нові зміни і знову 🔥🔥🔥», «Нова зачіска вам дуже йде 🤗», «Дуже класно з такою стрижкою», «Ти красива просто… Хочу знову до тебе на концерт😌😍», «Гарна зачіска! Чудове виконання пісні .🔥🔥🔥», – пишуть в коментарях.

За словами співачки в інтерв'ю Каті Осадчій, її зовнішнім метаморфозам передували зміни в особистому житті. Так у відповіді на питання ведучої про те, що якщо дама змінює зачіску, значить у неї були або ж вона зараз переживає якісь особисті потрясіння, Злата сказала:

«Катя, ти, як завжди, вгадала. У мене були непрості стосунки, і, дивлячись на ті фото і себе колишню, я і захотіла змінити імідж», - відповіла співачка, яка зважилася перефарбувати волосся й обстригти їйого.

Нагадаємо, що Злата Огнєвич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

А ще Politeka писала, що розкішна Злата Огнєвич показала пружні форми в купальнику: "Сочняк".

Також Politeka повідомляла, що Злата Огнєвич втратила сором і посвітила пружними достоїнствами: "Вау, оце...".