View this post on Instagram

Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня 🥰 ( шукайте інфо у попередньому пості ) . Конкурс триває! Чекаю на ваші відео з перевтіленням [email protected] 🎶💋💋 . . 💙 Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil 💙 Хотіли б почути наш дует на неї?)))) #ZlataOgnevich #ZOteam #piano #acoustic