Український продюсер, реп-виконавець Потап висловив свою думку про паніку навколо пандемії коронавіруса

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Свій пост він супроводив фотографією з логотипом Міністерства охорони здоров'я. Як відомо, ряд українських зірок, включаючи Потапа, Дмитра Монатіка, Машу Єфросиніну, гурт «Время и Стекло» знялися в рекламному ролику проти COVID-19. Зірки закликали українців дотримуватися простих правил, щоб уникнути зараження.

«Коронавірус - це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять - від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Подбай про себе, щоб залишатися здоровим», - зазначив Потап у себе на сторінці.

За його словами, українцям сьогодні варто частіше використовувати антисептик, перейти на безконтактну форму оплати, намагатися уникати скупчення людей і з розумінням ставитися до карантину і обмежувальних заходів.

«Наш імунітет від вірусу - це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон і гарний настрій», - нагадав співак.

Пост артиста зібрав понад 33 тисяч лайків. В коментарях всі погоджуються з Потапом.

«Правильно ви сказали, треба не думати і нічого не причепиться до тебе», «Спасибі за спокій», «Дуже мудро і правильно написано», «Потап почав говорити по-українськи, напевно він піде в політику», «Дуже сильна промова, а головне вірна. Ти правий Олексій. Так тримати. Ні паніці. Бережіть себе», «Дуже мудро», «Повністю підтримую за такі круті слова! Від страху все», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських приголомшила мерзенними кадрами в ліжку з Потапом: "Боже, що з обличчями?".

Як повідомляла Politeka, Потап показав, як його син розважається з пляшкою в руках: "Бляха, чому ти вчиш дитину?".

Також Politeka писала, що юна дочка Потапа в оточенні спітнілих чоловіків показала, на що здатна: "Було важко".