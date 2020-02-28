Відома українська співачка Настя Каменських показала кадри себе і свого чоловіка Потап (Олексій Потапенко) в Instagram

На кадрі у Насті вузькі очі, великий ніс і щоки. Також виявилися великі брови. Вираз обличчя вийшло дуже забавним. У момент зйомки Каменських лежала на подушці. На другому кадрі вже можна було подивитися на Потапа, чоловіка Насті. Він показав себе зі сплющеним черепом і губами у вигляді качечки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що вони були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася успіхом, який отримала під час використання програми "Тік-Ток".

Зірка в цей раз вирішила представити шанувальникам свій «Тік-Ток» образ Як відомо, останнім часом зірка професійно робить відео для популярної молодіжної соцмережі.

З цього приводу артистка навіть поділилася секретами створення популярних постів і порадами про те, де взяти ідеї для креативних кадрів в спеціальному інтерв'ю, яке дала вчора. Ось що написала Настя під новими знімками звідти.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ганна Завгородня і Настя Каменських часто з'являються разом на публічних заходах, а після викладають спільні фото на своїх сторінках у соцмережах.

Крім того, зірка часто з'являється в одязі від бренду кращої подруги. Теплої осені дівчата також провели час на тренуваннях, які проходили на свіжому повітрі на — Девичь-Гори в Києві. Цього разу Настя знову постала в одязі, яку створила її краща подруга.

Нагадаємо, Кароль з Каменських помірялися вагою, несподівано спливли особисті таємниці

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