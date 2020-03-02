Настя Каменських розповіла про їх з Потапом головну мету на шоу «Голос країни»

Популярна українська співачка і її чоловік стали суддями ювілейного, 10-го сезону улюбленої багатьма програми. Як повідомляє Politeka, зірка присвятила шоу новий пост в своєму Instagram.

Так, Каменських привітала всіх учасників нового сезону і попередила їх про те, що попереду на них чекає найскладніше.

«Попереду найскладніший етап – бої. Найскладніший і для учасників, і для нас, тренерів. У нас з ПТП мета - допомогти кожному учаснику максимально розкрити свій талант і показати їх багатогранність, щоб вони впевнено йшли до своєї мрії!», - написала співачка.

Свій пост вона супроводила фотографіями учасників шоу, які потрапили в їх з Потапом команду, а також їх спільним фото з чоловіком, зробленим в студії. На ньому Настя сидить у своєму кріслі і весело посміхається. Співачка позує в чорній міні-сукні, що демонструє її стрункі ноги. В руках у Насті плюшевий ведмедик.

В коментарях шанувальники співачки обговорюють, за кого з учасників «Голос країни» будуть вболівати в цьому сезоні.

До цього ми писали про те, що Каменських покрасувалася перед фанатами в облягаючому топі з глибоким декольте. А також в кардигані білого кольору з яскравими малюнками. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а корсетне пошиття топа зробило акцент на її тонкої талії. Красиво укладене волосся, сережки у вухах і ніжний макіяж доповнили яскравий цибулю знаменитості.

На першому знімках вона наносить на губи помаду нюдового відтінку, яку заодно рекламує. На другому кокетливо злизує кінчиком мови похибки макіяжу.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже Каменських опублікувала його в своєму Instagram-Stories.

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