Потап здивував розвагами з сином під час відпустки

Потап зняв смішний ролик зі своїм сином спеціально для того, щоб привітати жінок з 8 березня

Як відомо, багато українських зірок знімають відео для "Тік-Току", слідуючи тенденціям. Особливо друга дружина Олексія - Настя Каменських, вона є активним користувачем цієї соціальної мережі. Схоже, зірка "привчила" і самого продюсера робити подібні ролики, передає Politeka.net.

В новому записі, опублікованій на сторінці в соціальній мережі Instagram, Потап оригінально привітав жінок з святом 8-го березня і навіть задіяв свого сина в ролі помічника. Примітно, що під час запису видно, як молодий юнак передає батькові пляшку з вином, яку до цього моменту тримав за спиною.

батько І син виглядали дуже задоволеними під час відпочинку. Зазначимо,

Олексій відпочивав з синів в Барселоні, де встиг засвітитися під час шопінгу і навіть похвалився крутими обновками. Після батько і син представили дане відео, спровокував бурхливу реакцію серед шанувальників. На думку користувачів, Потап подав синові Андрію поганий приклад і дитині не слід зніматися в роликах з пляшкою алкоголю в руках.

Також трохи раніше Настя показала кадри, засвітивши себе і свого чоловіка Потап (Олексій Потапенко) в Instagram в новому образі.

На кадрі у Насті вузькі очі, великий ніс і щоки. Також виявилися великі брови. Вираз обличчя вийшло дуже забавним. У момент зйомки Каменських лежала на подушці. На другому кадрі вже можна було подивитися на Потапа, чоловіка Насті. Він показав себе зі сплющеним черепом і губами у вигляді качечки.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що вони були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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