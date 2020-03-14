Украинский продюсер, рэп-исполнитель Потап высказал свое мнение о панике вокруг пандемии коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Свой пост он сопроводил фотографией с логотипом Министерства здравоохранения. Как известно, ряд украинских звезд, включая Потапа, Диму Монатика, Машу Ефросинину, группу «Время и Стекло» снялись в информационном ролике против COVID-19. Звезды призвали украинцев придерживаться простых правил, чтобы избежать заражения.

«Коронавирус - это новая разновидность ОРВИ, который активно исследуют. Но один человек болеет от вируса, а десять - от страха. Это вызов для человечества! Мы можем его принять, и решить проблему вместе. Мир уже работает над вакциной. Позаботься о себе, чтобы оставаться здоровым», - отметил Потап у себя на странице.

По его словам, украинцам сегодня стоит чаще использовать антисептик, перейти на бесконтактную форму оплаты, стараться избегать скопления людей и с пониманием относиться к карантину и ограничительным мероприятиям.

«Наш иммунитет от вируса - это полноценное питание, физическая активность, здоровый сон и хорошее настроение», - напомнил певец.

Пост артиста собрал более 33 тысяч лайков. В комментариях все соглашаются с Потапом.

«Правильно сказали вы, нужно не думать и ничего не прицепится к тебе», «Спасибо за спокойствие», «Очень мудро и правильно написано», «Потап начал говорить по-украински, наверно он пойдёт в политику», «Очень сильная речь, а главное верная. Ты прав Алексей. Так держать. Нет панике. Берегите себя», «Очень мудро», «Полностью поддерживаю за такие крутые слова! От страха все», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских ошарашила мерзкими кадрами в постели с Потапом: "Боже, что с лицами?".

Как сообщала Politeka, Потап показал, как его сын развлекается с бутылкой в руках: "Жесть, чему ты учишь ребенка?".

Также Politeka писала, что юная дочь Потапа в окружении потных мужчин показала, на что способна: "Было тяжело".