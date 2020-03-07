Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа

Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру, пише Рoliteka.net. На цей раз вона показала фото іншого стилю.

У сториз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.

Заняття було инстенсивным, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «Було тяжко».

Також на фото неможливо не помітити виступили м'язи на ногах Горовий.

Для тренування вона вибрала обтягуючі лосини сіро-синього кольору і чорну вільну спортивну кофту. Короткі рожеві волосся зібрала ззаду.

По всій видимості, з нею позували її тренера по залу.

Також ми писали, що потап зняв смішний ролик зі своїм сином спеціально для того, щоб привітати жінок з 8 березня. Як відомо, українські зірки, знімають відео "Тік-Струму", слідуючи тенденціям. Особливо друга дружина Олексія - Настя Каменських, вона є активним користувачем цієї соціальної мережі. Схоже, зірка "привчила" і самого продюсера робити подібні ролики.

В новому записі, опублікованій на сторінці в соціальній мережі Instagram, Потап оригінально привітав жінок з святом 8-го березня і навіть задіяв свого сина в ролі помічника. Примітно, що під час запису видно, як молодий юнак передає батькові пляшку з вином, яку до цього моменту тримав за спиною.

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На опублікованих знімках Горова позує без білизни в одних туфлях і з мокрими волоссям посеред кімнати. Дівчина сидить у відвертій позі, фотографуючи себе на камеру.

Фото почали активно коментувати фолловери красуні.

«Про травень гарбл, ти крейзі», «сорі, але це офігенно», «красуня», «все, я померла від твоєї краси», «Неймовірна красуня», «да ти що, ось це бомба», - пишуть вони.

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