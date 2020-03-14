Російська співачка Алла Пугачова дуже популярна дотепер 

Фанати зірки створюють сторінки в різних соцмережах, які присвячені їхньому кумиру, пише Рoliteka.net. Знімки  примадонни стосуються, як її молодості, так і зрілого віку. 

Нещодавно по інтернету поширилося архівне фото Алли Борисівни. 

На знімку молода артистка сидить на підлозі у кофті зі сніжинками і в шортиках. 

Також на ноги натягнуті колготки тілесного кольору. Для виходячи Алла вибрала чобітки.

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Волосся артистка розпустила, зробивши пишну зачіску. Макіяж зроблений з акцентом на очі - пишні вії і темні тіні. Алла нахилила голову і подивилася на підлогу. 

В руці артистки була сигарета. Варто зазначити, що артистка не раз зізнавалася в інтерв'ю, що почала палити ще в підлітковому віці. 

Пост зі молодої і зухвалої Алли відразу зібрав масу лайків та багато коментарів. 

"Алло, кинь цигарку!", "Ось такою я Аллу і пам'ятаю, зараз, звичайно, зовсім інше обличчя. Та ні, не через вік, а через підтяжки-натяжки нескінченні", "Красуня, чоловіки в ті роки голову від неї втрачали" "Богиня! Мужня, зухвала, розкута, тому і стала Примадонною естради", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова розмістила фото незвичного аксесуара. Фото в Instagram стало відмінним  подарунком на 8 березня. 

"Які дивні сумки виготовляє дизайнер. Дякую за подарунок. З святом", - підписала фото артистка.

Шанувальники співачки не розділили її захоплення. Їм сумочка нагадала жіночий статевий орган.

"Тема статевих губ не розкрита", "Нічого нікому не нагадує????", "Як з фільму жахів сумки", - написали вони. 

Раніше ми писали, що  Алла Пугачова привітала своїх прихильників з 8 березня. 

Вона супроводила пост фотографією. На знімку Пугачова сміється з закритими очима. Примадонна одягла капелюшок на своє біляве волосся. Видно, що у артистки нарощені вії.

«Всім, кому по душі це свято, бажаю побільше сонця в вашу душу», - написала артистка.

Менш ніж за годину Пугачова зібрала 34 тисячі лайків під своїм постом.

Нагадаємо, що коханий Пугачової облисів, скандальне фото наробило галасу: "Старість не щадить".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова після поїздки в Україну злягла, тривожний прогноз: "Почалися проблеми з...".

Також Politeka писала, що Пугачова жорстко помстилася коханці Лазарєва, гримить скандал: "Зачепила за живе".