Російський гуморист Гарік Харламов привітав свого колегу Павла Волю з днем народження

Спільне інтимне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На провокаційному знімку в ліжку лежить голий резидент Comedy Club Павло Воля, а позаду нього з перекошеним обличчям лежить Харламов. З першого погляду на фото стає зрозуміло, що гуморист мав на увазі.

«Сьогодні день народження у гіганта думки і чарівника мильних бульбашок Павла Волі! Так привітаємо ж господа і дами з цим днем. Паша будь щасливий і ніколи не хворій!», - написав Харламов.

Фотографія викликала справжню бурю в мережі, як, ймовірно, і чекав Харламов. Пост набрав майже 200 тисяч лайків. Його оцінили знаменитості, включаючи Максима Галкіна, Ані Лорак, Лєру Кудрявцеву, Ігоря Ніколаєва, Глюкозу і Ольгу Бузову. Показово, що за перші 5 годин дружина Харламова, актриса Христина Асмус, не залишила лайк під фото чоловіка. Шанувальники гумориста залишили безліч коментарів.

«Ми не гомосеки, у нас ипотеки», «Хоч одна хороша новина. А то скрізь Джиган та рубль», «На порнохаб», «Більше не боляче», «А дружини знають?», «Оригінально розташовані», «Чудова пара!», «Здається Гаріку тиснуть очки», «Вітаємо Павла, ох і гуморист блін))) так тримати, щоб прапор завжди стояв», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов у свій день народження поділився архівними знімками. Комік показав, як він виглядав за часів гри в КВК. Як відомо, до тріумфу на телебаченні Харламов був резидентом команд "Збірна Москви" і "Незолота молодь". В очі кидається, що артист сильно набрав у вазі. Втім, це не заважає йому бути улюбленцем мільйонів.

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