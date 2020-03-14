Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала, як провела час з Позитивом перед зйомками

Кілька днів тому група оголосила про розпад, проте незважаючи ні на що зірки продовжують радувати спільними роликами і роботами, пише Politeka.

Надя вирішила представити ролик в Instagram в розділі Сторі, зроблений ще під час роботи над рекламним відео для спортивного бренду відомої компанії.

Перш ніж приступити до зйомок, зірка вирішила показати, як вона веселиться з Олексієм в кумедному вигляді і дуріє перед об'єктивом у гримерці. Зірка не тільки потанцювала на камеру, але ще й показала колегу по групі, який також не залишився байдужим і трохи покрутився перед камерою.

Зазначимо, такі ролики стають все більш популярні в додатку «Тік-Ток», яким віднедавна цікавиться Надя, зрідка публікуючи звідти різні кадри.

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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