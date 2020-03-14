Відома українська співачка Аліна Гросу не посоромилася своїх емоцій на вечірці з чужим чоловіком

Чутки про те, що 36-річний Роман Полянський та 24-річна Аліна Гросу мають крім робочих відносин та інші, ходили давно. Актор знявся в декількох кліпах співачки, де грав роль героя-коханця. Після цього парочка з'являлася разом на деяких заходах. А на вечірці телеканалу Dомашний і зовсім не ховали свої почуття. Про це пише Старий.Хіт, який і опублікував спільні кадри Роману та Аліни.

Весь вечір актор і співачка ніжно перешіптувалися, обіймалися і витанцьовували під пісні Валерія Сюткіна. Парочка залишила захід ближче до 12 ночі і трималися за ручки.

Цікаво і те, що Аліна і Роман мають офіційні шлюби. Гросу вийшла заміж в червні минулого року за бізнесмена на ім'я Олександр, з яким зустрічалася близько чотирьох років.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу викликала небувалий ажіотаж, піднявши тему зі смертельним коронавірусом, який стрімко розповсюджується по світу.

Дівчина налякала шанувальників свіжим постом в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна опрацювала фото в графічному редакторі, згустивши фарби та "примальовувавши" дощ. Її схвильоване і трохи пригнічене вираз обличчя в кадрі сполошила фанатів.

Гросу позувала, стоячи на самокаті в синьому пальто і такого ж кольору кашкеті.

Повідомлялося, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу підкорила публіку пікантним чином під час "Великого весняного концерту" виконанням нової пісні "Брудні танці".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в теплому сукню на гудзиках з довгими пишними рукавами. Безперечно, родзинкою вбрання стало до непристойності відкрите декольте, від якого голова йде обертом. Завидний пишний бюст артистки нікого не може залишити байдужим. На одному з викладених знімків Гросу крупним планом показала цю родзинку, не на жарт сполохавши шанувальників.

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