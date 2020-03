Відома російська співачка Лоліта Мілявська показала новий ролик після концертів в Instagram

На кадрах Лоліта позує в закритому купальнику з величезним декольте. Можна в ньому легко побачити велику груди Мілявської. Вона розповіла про концертах, які пройшли і звіти з ним були опубліковані в сторіс. Після цього співачка зазначила, що піде поплаває в басейні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій день артиста) Переїзд сьогодні поїздом. Шалене Задоволення від туру по країні!!! Люди плачуть і сміються на концертах. Розслабляються і починають Любити Себе не соромлячись. Ніякого смутку, дорогі мої‼️ Всі випробування пройдемо Разом і з Посмішкою!!! Ми дуже Сильні!!! Живі у всіх сенсах!!! Але руки не забуваємо мити в будь-якому випадку", - написала Вона під відео.

Фанати встигли переглянути ролик більше 500 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ось так треба жити і позитивно подавати себе!зірка ти чи ні!Ось саме так!Слово "комплекс"нехай взагалі не присутній ні чим !і ні в кого!Любіть себе! Лола ви супер!Здоров'я вам і позитиву!!", "Лоліта-whell come in the Greec!!!(до нашого шатра!!!Землякам ради завжди і російські магазини працюють без перебоїв, а греки гречку не їдять!!)", "Москві гречки дофіга. Хто вас так інформував? Тільки що з магазину прийшла".

Раніше ми повідомляли, що епатажна Лоліта так і не змогла розлучитися зі своїм п'ятим чоловіком Дмитром Івановим.

Відомо, що російська співачка Лоліта планувала розірвати шлюб зі своїм п'ятим чоловіком на красиву дату - п'ятницю 13-е.

Але на процес бракоразвода вплинула епідемія коронавіруса в Європі.

Повідомляється, що сьогодні, 13 березня, повинно було відбутися останнє засідання по шлюборозлучному процесу. Проте суд Дмитро Іванов не з'явився.

Нагадаємо, Лоліта озолотилася після розлучення з молодим чоловіком, розкриті подробиці

А ще Politeka повідомляла, Лоліта несподівано розповіла, чий Крим насправді

Також Politeka писала, Лоліта показала свою сутність і накинулася на фанатку