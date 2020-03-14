Известная российская певица Лолита Милявская показала новый ролик после концертов в Инстаграм
На кадрах Лолита позирует в закрытом купальнике с огромным декольте. Можно в нем легко увидеть большую грудь Милявской. Она рассказала о концертах, которые прошли и отчеты по ним были опубликованы в сторис. После этого певица отметила, что пойдет поплавает в бассейне. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мой день артиста) Переезд сегодня поездом. Бешеное Удовольствие от тура по стране!!! Люди плачут и смеются на концертах. Расслабляются и начинают Любить Себя не стесняясь. Никакого уныния, дорогие мои‼️ Все испытания пройдём Вместе и с Улыбкой!!! Мы очень Сильные!!! Живые во всех смыслах!!! Но руки не забываем мыть в любом случае", - написала Милявская под видео.
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Фанаты успели просмотреть ролик более 500 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Вот так нужно жить и позитивно подавать себя!звезда ты или нет!Вот именно так!Слово "комплекс"пусть вообще не присутствует ни а чем !и ни в ком!Любите себя! Лола вы супер!Здоровья вам и позитива!!", "Лолита-whell come in the Greec!!!(к нашему шатру!!!Землякам рады всегда и русские магазины работают без перебоев-а греки гречку не едят!!)", "Москве гречки дофига. Кто вас так информировал? Только что из магазина пришла".
Ранее мы сообщали, что эпатажная Лолита так и не смогла развестись со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым.
Известно, что российская певица Лолита планировала разорвать брак со своим пятым мужем на красивую дату - пятницу 13-е.
Но на процесс бракоразвода повлияла эпидемия коронавируса в Европе.
Сообщается, что сегодня, 13 марта, должно было состояться последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился.
Напомним, Лолита озолотилась после развода с молодым мужем, раскрыты подробности
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