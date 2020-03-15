Відома українська співачка Анна Седокова показала нове загадкове фото в Instagram

На фото Ганна позує в блискучій сукні. Образ вона доповнила чорним поясом і каблуками. На кадрі було засвічено світлом частину обличчя, але кадр вийшов дуже цікавим. Сєдокову знімали під час ходи по коридору. На тлі можна побачити двері і різні предмети інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Іноді потрібно йти. Прощатися. Бути сволотою, але розривати пута і зв'язку, які тягнуть на дно. Кожний раз, ми це розуміємо, завжди спрацьовує почуття, у мене точно. І ось це і є правда. Як воно називається? Жіноча інтуїція?", - написала Седокова.

Фанати двуяков сприйняли заяву Ганни. Деякі припустили, що вона таким чином повідомляє про те, що кидає молодого коханця. Інші почали активно хвалити образ Сєдокової і відзначили, що вона схожа на Моніку Белуччі.

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цього разу зірка вирішила показати, як проводить час з Янісом Тиммой перед світським заходом.

У розділі Сторі Instagram з'явилася серія кадрів і відео, на яких співачка показала себе в стильному образі разом з новим обранцем.

Артистка акуратно поклала волосся м'які хвилі, доповнивши образ яскравим макіяжем. Причому здивувати зірка вирішила саме оверсайз-піджаком під яким помітний лише чорний ліфчик без блузки.

Яніс ж позував у звичному для себе образі і яскраво посміхався, дивлячись на те, як Анна дуріє й пританцьовує перед дзеркалом в ліфті. Варто зазначити, що артистка останнім часом все частіше з'являється разом з Тиммой на різних заходах і не соромиться говорити про стосунки.

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