48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка легендарної артистки Алли Пугачової, похвалилася записом нової пісні

Як передає Politeka.net, Крістіна поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Інстаграм, на якому постала в студії поряд з мікрофоном. Усміхнена співачка одягла білий худі з яскравим принтом і сірий кардиган з помаранчевими і рожевими фантастичними квітами, на обличчі в неї сонцезахисні окуляри з величезними стеклами. Щоб волосся не заважало записувати пісню, Орбакайте зібрала його ззаду, зате світлі локони чубчика спадають мало не на очі.

"Коли записуєш нову пісню, завжди хочеш для неї щасливої долі 🙌", - поділилася Крістіна в соцмережі.

За лічені години шанувальники більше 20 000 разів оцінили пост артистки. Багато хто висловив нетерпіння, очікуючи новий хіт від улюбленої співачки. Також деякі зазначили, що Орбакайте стає все більше схожою на матір.

"Яка прекрасна новина! Вже з нетерпінням чекаємо! 😉😘"

"Посмішка👍!"

"Ваууу! Це несподівано 😻, будемо чекати!!!! 💝"

"Ви стали все більше схожі на маму!!! Просто близнюки!!!!"

"Крістіно, Ви тут так на маму свою схожі 😊👍🤗 І взагалі спостерігаючи за Вашою творчістю, я все більше і більше захоплююсь Вами, наскільки Ви стали артистичною , проживаєте роль в кожній пісні.. Раніше такого не було і я Вас слухала і дивилася , як на всіх артистів : ну співає, добре співає і все.. Але зараз Ви розкриваєтесь як Актриса !!! Ви велика розумниця!!! Талант!!!"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте розбурхала мережу, виставивши фото в спокусливій позі на сходах. Заради жаркого знімка артистка вибрала наряд, який як найкраще підкреслив всі її переваги, а саме завидну стрункість і "осину" талію. На ній чорний комбінезон з поясом і масивне сріблясте намисто на грудях. Співачка розстебнула кілька ґудзиків, щоб акцентувати увагу на зоні декольте, де блищала ця прикраса. Яскравий макіяж з рожевою помадою підкреслили блискучий образ блондинки.

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