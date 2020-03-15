Молдавський співак, композитор, суддя шоу «Голос країни-10» Дан Балан налякав шанувальників незвичайною заявою

Так, артист натякнув, що чекає, поки все це скінчиться, а в даний момент він не щасливий, на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

«.а ось коли все це закінчиться, я нарешті буду щасливий... вам знайомі такі думки?», – написав він, звертаючись до фоловерам.

В коментарях українці одразу ж почали губитися в здогадах, про Тіну Кароль він каже, а також зазначили, що він лякає прихильників.

«Дано, ти нас лякаєш такими міркуваннями...», «Це він коронавірус має на увазі)))», «а зараз ти не щасливий? сумно аж стало», «Дуже гарний», «Красунчик», «Що саме закінчиться?», «Коли все це закінчиться, почнеться щось нове», «Знайомі, адже ми всі люди і всі думаємо про це, хоча часто це хибні думки. Все що робиться, все на краще❤️», «Дан,твої останні пости такі загадкові 💫❤», «З Кароль обов'язково будеш», – написали в мережі.

Нагадаємо, що раніше Дан Балан вже шокував фолловером дивним постом, який Балан супроводив загадкової фотографією.

«Уявіть, що є паралельний світ, де все те ж саме, що і в цьому, за виключенням 2-х моментів: 1. Там немає грошей.. за працю нам платять частинками різного роду позитивних емоцій і почуттів (найцінніше з них — любов)... 2. Все, що ми робимо "випаровується".. нам всім дається тільки мінімально необхідне для життя», - написав співак.

Він запитав у своїх шанувальників, який світ вибрали б вони - реальний або паралельний. Не всі фолловери Балана зрозуміли дивний пост артиста.

Нагадаємо, що Тіна Кароль опинилася на підлозі в гарячих обіймах Балана: "Тіна така хитрюга".

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