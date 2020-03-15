Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася фотографією своєї матері і бабусі

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На першому знімку зображена сама Анна у ніжному рожевому платті в квітах. На другому знімку - її мати, яка зараз бореться з раком, а на третьому – бабуся Ганни. Дівчина вирішила поміркувати на тему жіночої краси.

«У різні часи поняття краси змінювалися. Ніщо так не піддається частим змінам, як естетичні ідеали і канони краси», - зазначає Ганна.

Вона нагадала, що в стародавньому Єгипті було в пошані худе тіло з подовженою талією і вузькими плечима. Очі спеціально підводили чорною фарбою, щоб виділити їх. У стародавній Греції ідеальним вважалося симетричне обличчя з великими очима і прямим носом. У Середньовіччі любили худих блідих дам, а в епоху Відродження – пишні об'ємні жіночі тіла.

За день пост Анни зібрав понад 6 тисяч лайків. Шанувальники погоджуються з дівчиною з приводу її слів і відзначають, що вона дуже схожа на свою матір.

«Це неймовірне фото! Якесь інше... не можу пояснити, але тут ти якась особлива», «Як ви всі схожі», «Ганнуся, все вірно! А Ви прекрасні, як і мама з бабусею. Настя взагалі для мене - еталон краси», «Ганнуся, як сильно ви схожі один на одного по жіночій лінії. Красиві, незрівнянні», «Ганнуся ви нереально красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше Заворотнюк Ганна зізналася, що до недавнього часу у неї не було бажання і сил виходити на зв'язок зі світом, але вона намагається подолати цей стан.

«Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не приведи Господь коли-небудь зіткнуться з подібними ударами долі, не мають права мене судити», - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

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