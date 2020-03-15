Гуморист Максим Галкін показав свій вихідний в колі дітей

Кадри шоумен опублікував на своїй сторінці в сториз в Instagram, передає Politeka.

На опублікованих кадрах Максим Галкін спочатку показує вид з вікна свого маєтку під Москвою. Сонячна погода, пухнастий сніг і їли не може не підняти настрою, тому гуморист вирішив: «Подивіться на цю зимову казку, ну. Це ж неймовірно! Боже ти мій! Треба йти гуляти».

Після цього він опублікував фото свого сина Гаррі, який позує з великою бурулькою в руці, закинувши голову назад і поставивши руки в боки.

А перед цим Максим Галкін показав, як вони в колі сім'ї провели вечір суботи, дивлячись «Нарнію». Казку довелося дивитися разом з дітьми та Алли Пугачової.

Нагадаємо, що Максим Галкін, який одружений на співачці Аллі Пугачовій, показав нове відео з дітьми в Instagram.

На кадрах діти вбралися в костюми страшних персонажів. Можна помітити на відео відьмочку, приведення і "Королеву Генгену", як сказала, швидше за все, Ліза, дочка зіркової пари. За кадром можна почути голос Алли Пугачової.

"Діти весь будинок налякали! Страшилки на ніч!", - написав Галкін під відео.

Фанати встигли подивитися відео більше мільйона разів і написали безліч коментарів:

"Максим,чарівні Ваші діти. Скажіть,будь ласка,вони спілкуються взагалі з іншими дітками? Вибачте,якщо не коректне питання)))", "Якщо у Венеції не можна - Венеція йде до нас", "Ну, нарешті то привиди. А замок не замок без них", "У щасливих людей , гарні діти. Здоров'я вам і вашій родині", "Маскарад у Венеції скасували, ви влаштували його будинку", "З цього і починаються сімейні традиції! Сімейні дивацтва!!! Це і є щастя!!!", "Справжній замок з привидами", "Молодці. Як весело живеться. Заздрю білою заздрістю".

Раніше ми повідомляли, що російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як його шестирічні діти розважаються вдома.

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