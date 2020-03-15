Юморист Максим Галкин показал свой выходной в кругу детей

Кадры шоумен опубликовал на своей странице в сториз в Инстаграм, передает Politeka.

На опубликованных кадрах Максим Галкин сначала показывает вид из окна своего особняка под Москвой. Солнечная погода, пушистый снег и ели не могут не поднять настроения, поэтому юморист решил: «Посмотрите на эту зимнюю сказку, ну. Это же невероятно! Боже ты мой! Надо идти гулять».

После этого он опубликовал фото своего сына Гарри, который позирует с большой сосулькой в руке, закинув голову назад и поставив руки в боки.

А перед этим Максим Галкин показал, как они в кругу семьи провели вечер субботы, смотря «Нарнию». Сказку пришлось смотреть вместе с детьми и Алле Пугачевой.

Напомним, что Максим Галкин, который женат на певице Алле Пугачевой, показал новое видео с детьми в Инстаграм.

На кадрах дети нарядились в костюмы страшных персонажей. Можно заметить на видео ведьмочку, приведение и "Королеву Генгену", как сказала, скорее всего, Лиза, дочь звездной пары. За кадром можно услышать голос Аллы Пугачевой.

"Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!", - написал Галкин под видео.

Фанаты успели посмотреть видео более миллиона раз и написали множество комментариев:

"Максим,прелестные Ваши дети. Скажите,пожалуйста,они общаются вообще с другими детками? Извините,если не корректный вопрос)))", "Если в Венецию нельзя - Венеция идет к нам", "Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них", "У счастливых людей , красивые дети. Здоровья вам и вашей семье", "Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома", "С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачества!!! Это и есть счастье!!!", "Настоящий замок с приведениями", "Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью".

Ранее мы сообщали, что российский шоумен, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал, как его шестилетние дети развлекаются дома.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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