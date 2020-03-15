Відомий український хореограф Влад Яма показав відео, де "бавиться" зі своєю дружиною-красунею

На кадрах Яма і його дружина Ліліанна вирішили присвятити час недільного ранку один одному і попозувати на камеру в незвичайному вигляді. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторіз танцюриста і судді популярного ТВ-проекту "Танці з зірками".

На кадрах видно, як пара влаштувалася, ймовірно, на дивані і обнявшись - точніше Ліліанна поклала голову Владу на плече - дивилися в камеру, а відео оброблено за допомогою популярного у вищезгаданій соцмережі фільтра. Таким чином Яма і його дружина покрасувалися з рудими котами на головах і з "котячими поглядами".

Шанувальники не зможуть прокоментувати кадри, але раніше на адресу Ями вони відпускали масу компліментів, зокрема про те, що його дружина просто "красуня" і вони "чудова пара".

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф Влад Яма показав тільки своє обличчя. Як можна помітити, він, швидше за все, у футболці та кепці. Особливо на такому великому плані можна побачити вуса, які відростив собі хореограф. Влад показав, як він спускається на надувному батуті.

"Поки все відміняється і переноситься... зберігаємо спокій і їдемо далі!... Всім - здоров'я!.. P. S. до Речі, про обдурюванні: це найбільші батути в світі)", - написав Яма.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів під відео:

"Ахах, це «Давай» наповнений відчаєм))", "А про обдурюванні я так і подумала", "Влад ти супер!!! але вусики краще збрити)))))", "Брат соліста ЛитлБига?))))", "Що це під носом -наклейка", "Які чудові вуса".

Нагадаємо, роздягнений Влад Яма похвалився пікантними кадрами з дружиною у ванній: «Гаряча парочка».

Як повідомляла Politeka, напівгола дружина Влада Ями прямо на камеру показала, як спокушає чоловіка: «Чистий кайф».

Також Politeka писала, що Влад Яма в позі собачки показав, чим підкорив дружину-красуню: "Ого, який бешкетник!".