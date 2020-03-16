Незважаючи на те, що більшість зірок регулярно займаються спортом і стежать за своєю дієтою, у багатьох в житті траплялися ситуації, коли вони втрачали форму і довгий час не могли прийти в себе

Politeka вирішила згадати відомих актрис і співачок, які сильно набирали вагу через труднощі, вагітність або хвороби.

У співачки Крістіни Агілери було кілька стрибків у вазі. Спочатку вона сильно поправилася після народження сина в 2008 році. Як тільки співачці вдалося відновити форму, вона народила доньку і знову погладшала.

Співачка Ріанна всього за півроку набрала зайвих 15 кілограм. Її зайву вагу активно обговорювали в світових ЗМІ. Втім, красуню її зайва вага не бентежить. Вона дозволяє собі вдягати відверті вбрання навіть з неідеальними пропорціями.

Зірка 2000-х, співачка Брітні Спірс на піку своєї кар'єри була тією ще красунею. А її фігурі і джинсам з низькою посадкою заздрили мільйони. Через проблеми в особистому житті Брітні багато разів запускала себ і сильно поправлялася. Коли зірка поверталася на сцену – худла, а потім знову набирала зайву вагу.

Ще одна красуня-блондинка Джессіка Сімпсон набрала понад 40 кілограм після двох вагітностей. Дівчина намагається привести себе у форму, але досягти колишньої фігури їй не вдається.

Популярна актриса Дженніфер Лав Хьют вражала своєю худорлявістю і витонченими плечима. Але після народження дитини з актрисою сталися непоправні зміни, в результаті чого вона зникла з екранів і сторінок ЗМІ. Фотографії голлівудської діви в звичайному житті лякають.

Більшість зірок, які мали проблеми із зайвою вагою, відзначають, що головне у цій ситуації любити себе такою, яка ти є.

Нагадаємо, що Брітні Спірс в хижому бікіні вразила новою зовнішністю, фото облетіли мережу: "очам не віриться".

Як повідомляла Politeka, Крістіна Агілера схудла на 25 кг і вразила новою зовнішністю, співачку не впізнати: "Справжня богиня".

Також Politeka писала про Ріанну, Наомі Кемпбелл та інших зоряних красунь, які облисіли: "Боляче дивитися".