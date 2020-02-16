В мережі показали фото світових зірок, які зіткнулися з проблемою жвавого випадіння волосся

Добірку відкриває фотографія з співачкою Ріанною, яка раніше частенько експериментувала з зачіскою, то перефарбує волосся, то підріже довжину, а зараз практично перестала це робити.

Як виявилося у співачки були проблеми з випаданням волосся. Щоб їх не травмувати, дівчина ходить в перуках або з природними пасмами.

Наомі Кемпбелл зіткнулася з проблемою облисіння. Про це вона зізналася в ефірі одного з ток-шоу.

«Я стала більше піклуватися про своїх волоссі, забула про нарощування і згадала про усіляких оліях і масках для зміцнення», — говорить модель.

Довгий час ніхто не знав про те, що Кіра Найтлі втрачає волосся, а в одному з інтерв'ю актриса приголомшила всіх визнанням, що носить перуку.

«Я так часто фарбувала волосся для різних ролей, що вони просто почали випадати в шаленому кількості, тому з 2010-го по 2015-й я носила перуки і це краще, що траплялося з моїми локонами», - розповіла вона.

Актриса серіалу «Секс у великому місті» Крістін Девіс, після завершення роботи в кіно помітила, що її волосся почало випадати. Про це вона розповіла в одному з інтерв'ю.

«Мої волосся перестали бути такими, як і раніше. Вони стали тонкими і рідкісними, таке відчуття, що їх просто немає на голові. Але коли я говорила про це знайомим, вони мені не вірили. Добре, я знайома з професійними стилістами, які класно укладали пасма в стилі Шарлотти Йорк», - розповіла Христина.

Артистка почала активно використовувати засоби догляду за шкірою голови.



Актриса Ліндсі Лохан славиться скандальний поведінкою і нездоровим способом життя. Вживання наркотиків і алкоголю позначилося на її зовнішності. До ранніх ознак старіння на особі у Ліндсі з'явилися лисини. Це чітко видно, коли зірка робить високий хвіст.

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