Несмотря на то, что большинство звезд регулярно занимаются спортом и следят за своей диетой, у многих в жизни случались ситуации, когда они теряли форму и долгое время не могли прийти в себя

Politeka решила вспомнить известных актрис и певиц, которые сильно набирали вес из-за жизненных трудностей, беременности или болезни.

У певицы Кристины Агилеры было несколько скачков в весе. Сначала она сильно поправилась после рождения сына в 2008 году. Как только певице удалось восстановить форму, она родила дочку и снова поправилась.

Певица Рианна всего за полгода набрала лишних 15 килограмм. Ее лишний вес активно обсуждался в мировых СМИ. Впрочем, красотку ее лишний вес не смущает. Она позволяет себе надевать откровенные наряды даже с неидеальными пропорциями.

Звезда 2000-х, певица Бритни Спирс на пике своей карьеры была той еще красоткой. А ее фигуре и джинсам с низкой посадкой завидовали миллионы. Из-за проблем в личной жизни Бритни много раз себя запускала и сильно поправлялась. Когда звезда возвращалась на сцену – худела, а потом снова набирала лишний вес.

Еще одна красотка-блондинка Джессика Симпсон набрала более 40 килограмм из-за двух беременностей. Девушка пытается привести себя в форму, но достичь былой фигуры ей не удается.

Популярная актриса Дженнифер Лав Хьют поражала своей худобой и изящными плечами. Но после рождения ребенка с актрисой произошли непоправимые перемены, в результате чего она исчезла с экранов и страниц СМИ. Фотографии голливудской дивы в обычной жизни пугают.

Большинство звезд, которые имели проблемы с лишним весом, отмечают, что главное в этой ситуации любить себя такой, какая ты есть.

Напомним, что Бритни Спирс в хищном бикини поразила новой внешностью, фото облетели сеть: "глазам не верится".

Как сообщала Politeka, Кристина Агилера похудела на 25 кг и поразила новой внешностью, певицу не узнать: "Настоящая богиня".

Также Politeka писала про Рианну, Наоми Кэмпбелл и других звездных красавиц, которые облысели: "Больно смотреть".