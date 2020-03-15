Британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії

Такі заходи зробили через те, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеному переїзду.

За даними зарубіжних ЗМІ штат працівників у замках, де поселили королівське подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Таким чином, була знижена і ступінь небезпеки з можливим інфікуванням коронавіруса.

Як повідомляє The Sun з посиланням на анонімне джерело, близьке до оточення монаршої родини, в даний час королева Великобританії не скаржиться на здоров'я і відчуває себе добре.

Але персонал Букінгемського палацу спочатку трохи панікував через те, що можуть ввести карантин, проте ніяких позитивних тестів на коронавірус у працівників замку виявлено не було.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл була змушена покинути Великобританію раніше принца Гаррі. Вона повернулася в Канаду до їх десятимісячного сина Арчі. Перед цим пара влаштувала прощальний вечеря в елітному ресторані готелю "Горінг".

Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися зі своїми підлеглими. Вони побажали особисто подякувати їм за роботу. Пара закриє свій офіс в Букінгемському палаці 1 квітня, і деякі їх співробітники залишаться без роботи. Меган Маркл і принцу Гаррі все ж вдалося розлучитися з ними по-доброму.