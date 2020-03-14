71-річний принц Чарльз, син королеви Єлизавети II, примудрився за кілька хвилин двічі забути про нові "правила" у зв'язку з коронавірусом

Так, в рамках заходів з профілактики небезпечного вірусу, членам монаршої родини порадили відмовитися від рукостискань. Принц Чарльз, мабуть, не звик до нових обставин, але треба віддати йому належне - він вчасно схаменувся.

Конфуз з сином королеви стався, коли він прибув на TK Maxx & Homesense Awards в Лондоні (церемонія вручення нагород молодим людям, які опинилися у непростій життєвій ситуації, але подолали її і зуміли в подальшому досягти успіху). Так, вийшовши з авто, принц Чарльз простягнув руку зустрічаючому його чоловікові, але потім різко її відсмикнув і заусміхався, вибачаючись, згадавши про нові правила. Відійшовши кілька метрів, принц Уельський наступив на ті ж граблі, але вже з іншою людиною.

93-річна Єлизавета II також вжила заходів, щоб убезпечити себе від небезпеки підхопити коронавірус. 3 березня Її Величність вперше за минулі десятиліття помітили в рукавичках на церемонії посвячення в лицарі, що пройшла в Букінгемському палаці. До цього монарх з'являлася з цим аксесуаром тільки, коли їй треба було виходити на широку публіку і вітатися з багатьма людьми.

Нагадаємо, 12 березня влади Великобританії ввели нові заходи з протидії епідемії коронавіруса, перейшовши від стадії стримування до стадії уповільнення поширення вірусу.

За станом на п'ятницю, 13 березня, в Британії коронавірус діагностовано у 798 осіб, проте в уряді визнають, що реальна кількість інфікованих новим вірусом може бути набагато вище - за їх оцінкою, від 5 до 10 тисяч чоловік.

Раніше ми повідомляли, нещодавно ще один син королеви, на цей раз принц Ендрю, гучно оскандалився. Так, у ЗМІ просочилася інформація, що в нульових він залицявся до американської моделі Каприс Бурі, і щоб справити враження на красуню, таємно проводив її в Букінгемський палац. Пишуть, що модель навіть сиділа на троні королеви Єлизавети.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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