Зірка мережі, екс-ведуча "Орел і решка", бізнес-вумен і молода мама Регіна Тодоренко показала сімейну ідилію

Артистка покрасувалася з маскою на обличчі і з напівголим чоловіком поруч. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Тодоренко.

Так на нових кадрах зі сторіз зоряна красуня була трохи засмучена через новин, але поряд був її чоловік-красень Влад Топалов і увесь смуток, як рукою зняло. Варто відзначити, що на кадрах Регіну не впізнати, адже все її обличчя було прикрите косметичною маскою і крім того, "маскою-фільтром" з популярної вищезгаданої соцмережі. Артистка була в толстовці, а Влад з'явився в кадрі роздягнений до пояса, посміхався і привітався з фоловерами Регіни.

Прокоментувати останні відео не можуть, але раніше фани зіркової пари неодноразово підкреслювали в своїх коментарях, що Тодоренко і Топалов просто чарівні.

Як відомо, Тодоренко є провідною власного проекту, куди запрошує різних знаменитостей і часто задає гостям досить провокаційні питання.

Необходится і без скандалів. В одному з ефірів Регіна неоднозначно висловилася в бік людей з нетрадиційною орієнтацією, за що отримала цілу хвилю гніву серед користувачів мережі в свою адресу.

«#лгбт #читаюКомменты і #аналізую По-перше, я вдячна вам за таке трепетне ставлення і увагу до мого шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ і за теплі коментарі!🙏🏻

По-друге, відразу хочу висловитися з приводу обурення деяких індивідуумів про моє питання Олександру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не жінконенависниця.

Я - допитливий чоловік , якому в цьому світі багато цікаво і небайдуже! За всю мою невелику кар'єру я встигла взяти інтерв'ю у лесбіянок в Америці, у Геїв в Швейцарії, побувати на параді рівності і братерства в Австралії , поспілкуватися з Трансгендерами в Таїланді, мітингувати разом з Бісексуалами за любов і прийняття у Швеції. Мені неймовірно цікаво дізнатися , як влаштовані механізми в тілі різних особистостей , і чому їх думка саме таке, і чому вони дотримуються певних переконань і принципів.

Мені важливо знати всю цю інформацію, щоб розуміти і приймати один одного такими, які ми є, адже у кожного з нас свій неповторний мова тіла! Сподіваюся, я нікого не зачепила і не образила своєю цікавістю і жагою знань! Хай живе любов у всіх її проявах! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокоментувала ситуацію Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

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