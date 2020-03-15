Звезда сети, экс-ведущая "Орел и решка", бизнес-вумен и молодая мама Регина Тодоренко показала семейную идиллию

Артистка покрасовалась с маской на лице и с полуголым супругом рядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Тодоренко.

Так на новых кадрах со сториз звездная красотка была немного опечалена из-за новостей, но рядом был ее муж-красавец Влад Топалов и всю грусть, как рукой сняло. Стоит отметить, что на кадрах Регину не узнать, ведь все ее лицо было прикрыто косметической маской и кроме того, "маской-фильтром" из популярной вышеупомянутой соцсети. Артистка была в толстовке, а Влад показался в кадре раздетым до пояса, улыбался и поздоровался с фолловерами Регины.

Прокомментировать последние видео не могут, но ранее фаны звездной пары неоднократно подчеркивали в своих комментариях, что Тодоренко и Топалов просто очаровательны.

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, куда приглашает различных знаменитостей и часто задает гостям довольно провокационные вопросы.

Необходится и без скандалов. В одном из эфиров Регина неоднозначно высказалась в сторону людей с нетрадиционной ориентацией, за что получила целую волну гнева среди пользователей сети в свой адрес.

«#лгбт #читаюКомменты и #анализирую Во-первых, я благодарна вам за такое трепетное отношение и внимание к моему шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ и за тёплые комментарии!🙏🏻

Во-вторых, сразу хочу высказаться по поводу негодований некоторых индивидуумов о моем вопросе Александру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - пытливый человек , которому в этом мире многое интересно и небезразлично! За всю мою небольшую карьеру я успела взять интервью у лесбиянок в Америке, у Геев в Швейцарии, побывать на параде равенства и братства в Австралии , пообщаться с Трансгендерами в Таиланде, митинговать вместе с Бисексуалами за любовь и принятие в Швеции. Мне невероятно интересно узнать , как устроены механизмы в теле разных личностей , и почему их мнение именно такое, и почему они придерживаются определенных убеждений и принципов.

Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! Надеюсь, я никого не задела и не обидела своим любопытством и жаждой знаний! Пусть живет любовь во всех ее проявлениях! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокомментировала ситуацию Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак