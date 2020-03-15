Екс-учасниця Nikita Анастасія Кумейко постала на нових кадрах у соцмережі перед публікою в мега-відвертому вбранні

Артистка показала частину своєї шоу-програми. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті. Dj Nana показала, як танцює з шоу-балетом - і Настя, і її "дівчата" були, ймовірно, в латексних нарядах: міні-сукнях та боді і зі значними декольте.

Сама Кумейко трохи відрізнялася від інших, як головна зірка на сцені - була в чорному вбранні, а її танцівниці у вбранні з елементами червоного кольору.

Дівчата запалили неабияким танцем на сцені, всіляко звиваючись - вони привели публіку в захват. Після танцю, Анастасія стала за діджейський пульт і продовжила свій виступ музхітами.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко "зігнулася, як русалонька", позуючи в купальнику. Вона тримала ноги і руки назовні, а її тіло було в воді.

На знімку Кумейко частково засвітила свої груди і видно, що артистка в цілому знаходиться у відмінній фізичній формі.

Позувала артистка також в стильному сонцезахисті на фоні неймовірної краси водної гладі і при природному освітленні.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко разом з подругами нібито читали журнал, після чого всі втрьох стрибали в басейн. Це все відбувається під красиву музику.

«Прочитавши новини про світову кризу, вирішили трохи охолодитися», - йдеться в описі.

Фанати захоплювалися красою моделей.

«Богині», «ось це бомби!», «справжній шик», «купальники вогонь», «купальники відпад», «сексуальні», - написали вони.

Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко порадувала шанувальників, показавши, як її тіло було у воді і випнувши при цьому свої підкачані сідниці прямо на камеру.

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