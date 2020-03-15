Дочка Анастасії Заворотнюк Анна налякала шанувальників знімком, який опублікувала у себе на сторінці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, дівчина опублікувала знімок електронного підсвічника, який горів. Фотографію вона ніяк не підписала, що стало причиною справжнього буму серед користувачів.

Позі дівчина зізналася, що все добре – це просто колективна молитва на честь матері.

«Анна,не лякайте. Що то сталося???», «господи🙏Бережи її господь🙏🙏🙏перестаю плакати,ще дивлюся Я БІЛЬШЕ НЕ БОЮСЯ там ридаю», «дай бог здоров'я», «все буде добре», «здоров'я мамі – бережи її Господь!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що дочка Анастасії Заворотнюк Анна вирішила поділитися особистим в соціальній мережі. Дівчина розповіла про своє минуле.

За її власними словами, вона була нестерпною підлітком, просто маленькою оторвою.

«Мені постійно хотілося мінятися, я робила пірсинг, набила 2 тату (від однієї з яких зараз болісно позбавляюся, другу дуже люблю), фарбувала пасма волосся у синій колір, повністю фарбувалася в блондинку, робила каре, потім фарбувалася в чорний. Я навіть не уявляю як всі ці експерименти витримала моя шевелюра і мої близькі, особливо дідусь», - розповіла Ганна.

Нагадаємо, дочка хвора на рак Заворотнюк похвалилася дорогими розвагами і різко обложила росіян.

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