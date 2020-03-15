Російська телеведуча і світська левиця, політик і мама Ксенія Собчак показала, як виглядає зараз - зовнішність Ксенії Анатоліївни багатьох здивувала, адже на студійному фото вона виглядала не втомленою, роздягненою або скандалила, а цілком собі пристойно

На фото Ксенія показала свою струнку фігуру. Позувала ж російська зірка ТБ в темному брючному костюмі з глибоким дкольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікацію.

Стримана, хоч трохи похмура класика чудово виглядала на Собчак, Ксенія в кадрі піднесла руку до чола і посміхалася. Волосся знаменитості було призібране і підкручене.

В коментарях до публікації багато компліментів на адресу Собчак, люди пишуть, що та навіть трохи помолодшала і красива, а сама вона підписала свій пост так:

«А сніг йде, а сніг йде))))) ! Березень, який ми заслужили!!!! ✊✊✊».

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак розійшлася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом через зради. Задовго до розлучення Собчак стали помічати на публічних заходах і в поїздках з театральним режисером Костянтином Богомоловим.

Кульмінацією стала бійка Віторгана з Богомоловим. Як відомо, з чоловіком Собчак розлучилася і вийшла заміж повторно.

Раніше Собчак заявила, що в Росії замовчують про справжні масштаби поширення коронавіруса.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Собчак, вона озвучує свою особисту думку і домисли, але не претендує на істину.

«Я вважаю, що масштаби поширення коронавіруса сильно замовчуються в нашій країні. Чому? Тому що паніки наш уряд боїться набагато більше ніж вірусу, який поки за статистикою вбиває стільки ж, скільки пневмонія або грип, але наводить жах», - зазначила Собчак.

Телеведуча розповіла, що до неї з Китаю прилетів викладач для її сина Платона. Він прилетів прямим рейсом, ніяких проблем не було. При виході з літака у нього всього лише поміряли температуру. Ніяких інших тестів ніхто не проводив. Собчак розповіла, що зняла для вчителя окрему квартиру, щоб провести тест на коронавірус, перш ніж допустити вчителя до сина. Але зробити аналіз не змогла.

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