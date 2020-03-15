Российская телеведущая и светская львица, политик и мама Ксения Собчак показала, как выглядит сейчас - внешность Ксении Анатольевны многих удивила, ведь на студийном фото она выглядела не уставшей, раздетой или скандалила, а вполне себе прилично

На фото Ксения показала свою стройную фигуру. Позировала же российская звезда ТВ в темном брючном костюме с глубоким дкольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-публикацию.

Сдержанная, хоть слегка мрачноватая классика отменно выглядела на Собчак, Ксения в кадре поднесла руку ко лбу и улыбалась. Волосы знаменитости были присобраны и подкручены.

В комментариях в публикации много комплиментов в адрес Собчак, люди пишут, что та даже немного помолодела и красива, а сама она подписала свой пост так:

«А снег идет, а снег идет))))) ! Март, который мы заслужили!!!! ✊✊✊».

Ранее Собчак заявила, что в России замалчивают о настоящих масштабах распространения коронавируса.

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам Собчак, она озвучивает свое личное мнение и домыслы, но не претендует на истину.

«Я считаю, что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса, который пока по статистикe убивает столько же, сколько пневмония или грипп, но наводит ужас», - отметила Собчак.

Телеведущая рассказала, что к ней из Китая прилетел преподаватель для ее сына Платона. Он прилетел прямым рейсом, никаких проблем не было. При выходе из самолета у него всего лишь померили температуру. Никаких других тестов никто не проводил. Собчак рассказала, что сняла для учителя отдельную квартиру, чтобы провести тест на коронавирус, прежде чем допустить учителя к сыну. Но сделать анализ не смогла.

Напомним, российская телеведущая Ксения Собчак рассталась со своим мужем Максимом Виторганом из-за измен. Задолго до развода Собчак стали замечать на публичных мероприятиях и в поездках с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Кульминацией стала драка Виторгана с Богомоловым. Как известно, с мужем Собчак развелась и вышла замуж повторно.

Напомним, Собчак засмущалась из-за откровенного признания о том, чем занимается дома

А еще Politeka писала, что Собчак ошарашила правдой о коронавирусе в России, скрывают и замалчивают

Также Politeka сообщала, что Собчак посветила грудью в смелом декольте и ошарашила новой внешностью