Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, вразила сміливою витівкою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Так і живемо. Бачимося в ліфтах. Нам добре завжди в ліфті», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на знімку Кумейко позує разом з подругою в ліфті у відвертій сукні, задерши ногу до непристойності. У цей момент її подруга демонструє на камеру «качині губки».
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А оскільки знімок був опублікований в Сторисе, шанувальники Кумейко залишилися без можливості що-небудь сказати.
До цього ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, приголомшила витівкою в ліфті.
Зірка порадувала шанувальників жарким фото в ліфті, на яке вирішиться не кожна дівчина.
Кумейко показала неідеальний, але все ж гідний заздрості, вертикальний шпагат в київському ліфті.
«Мій ліфт – мої правила», – наголосила вона у підписі до фото.
Зазначимо, що співачка зафіксувала на фото та свій нестандартний вбрання: картатий плащ з капюшоном і золотими заклепками на руках і вірьовками, зав'язаними в бантик, лосини і високі чоботи на підборах, а також бежева сумочка.
Коментувати пост зірки користувачі мережі не змогли, адже Анастасія Кумейко опублікувала фото у розділі історії в instagram.
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