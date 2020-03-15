Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, поразила смелой выходкой во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Так и живем. Видимся в лифтах. Нам хорошо всегда в лифте», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на снимке Кумейко позирует вместе с подругой в лифте в откровенном платье, задрав ногу до неприличия. В этот момент ее подруга демонстрирует на камеру «утиные губки».
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А поскольку снимок был опубликован в Сторисе, поклонники Кумейко остались без возможности что-либо сказать.
До этого мы писали, что украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, ошеломила выходкой в лифте.
Звезда порадовала поклонников жарким фото в лифте, на которое решится не каждая девушка.
Кумейко показала неидеальный, но все же достойный зависти, вертикальный шпагат в киевском лифте.
«Мой лифт – мои правила», – отметила она в подписи к фото.
Отметим, что певица запечатлела на фото и свой нестандартный наряд: клетчатый плащ с капюшоном и золотыми заклепками на руках и веревочками, завязанными в бантик, лосины и высокие сапоги на каблуке, а также бежевая сумочка.
Комментировать пост звезды пользователи сети не смогли, ведь Анастасия Кумейко опубликовала фото в разделе истории в инстаграм.
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