Українська телеведуча, модель Катя Осадча опублікувала вітання своїй кумі

Зірка розмістила кілька фото подругою, пише Politeka.net.

На знімках дві дівчини позували в різних локаціях. На одній з них обидві постали біля моря. Катерина була в тонкій маєчці з глибоким на бретельках, чорних брюках і кросівках.

Образ зірки доповнили різні аксесуари, в тому числі темні окуляри.

На іншому фото Катерина позувала в чорному короткому платті кросівках і в руках з капелюшком. Її образ також доповнили окуляри.

"Хри!!!!! З твоїм днем! Які б буревії не вирували навколо, ти саме та найжиттєрадістніша людина, що скаже, що обов’язково все буде добре. @hrystia keep going ❤️❤️ Кума, любимо тебе ", - підписала фото Осадча.

За годину пост зібрав майже 8000 лайків і трохи коментарів. Чоловік моделі, Юрій Горбунов, не стримався і теж написав привітання під постом.

"Такі Класні ❤️❤️❤️", "Вітаємо, Христина !! будь щасливою !!", "ціную!", "Говорили жеж не цілуватися і обніматися", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала в синьому жакеті, який прикрашали ланцюжки, і білих брюках. На голові української знаменитості неможливо не помітити високий білий капелюшок.

"Де можна плідно провести вечір п'ятниці? На роботі 😎😇 скоро у Світському житті все найцікавіше 😆", - написала Осадча.

За 10 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів, де користувачі висловили різну думку з приводу образу кумира.

Раніше ми писали, що група " Время и Стекло" днями шокувала і засмутила прихильників заявою – на піку популярності дует припинив своє існування. Надя Дорофєєва та її колега Позитив позували разом з Катею Осадчою.

При цьому, співачка і співак посміхаються, дивлячись у камеру, затиснувши телеведучу з двох сторін.

Фанати прийшли в повний захват від їх спільних знімків.

Нагадаємо також, що Катя Осадча позувала у довгому червоному вбранні.

Це плаття з глибоким декольте, ледь не які було довжиною до пупка. Низ одягу був зроблений з легкої тканини, через що під час руху він ніби літав.

Завершували образ Осадчої білі рукавички і червоний капелюшок, а також інші прикраси.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

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